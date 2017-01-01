В Перми Забег.РФ пробежали более 2 тысяч человек В столице Прикамья прошёл всероссийский полумарафон. Фоторепортаж

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 19 мая, в Перми впервые состоялся всероссийский полумарафон Забег.РФ. По данным организаторов, в нем приняли участие 2200 человек из 15 регионов России: Москвы, Санкт — Петербурга, Пермского края, Республики Удмуртия, Свердловской и Томской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа — Югра и др. Самому возрастному участнику — 77 лет, самому юному — 6 лет.

Абсолютными победителями, пробежавшими 21 км, стали Андрей Смирнов из Перми и Алсу Асанова из Березников. Они преодолели дистанцию за 1 час и 9 минут 25 секунд и 1 час и 18 минут 5 секунд соответственно.

Вместе с другими спортсменами в забеге участвовал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он пробежал дистанцию в 10 км за 1 час 9 минут и 40 секунд.

Источник — пресс-служба администрации губернатора