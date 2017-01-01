Сборная Пермского края стала лауреатом Российской студвесны
В Перми прошла церемония закрытия всероссийского фестиваля. Фоторепортаж
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Вчера, 18 мая, в Перми состоялась торжественная церемония закрытия XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
По итогам 75 региональных фестивалей в финал вышли 3 тыс. участников. Они представили свои работы в семи направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.
В результате сборная Пермского края с программой «Современность» стала лауреатом второй степени. Также представители Прикамья завоевали Гран-при в театральном направлении (постановка «Далёкие близкие» по рассказам Шукшина) и оригинальном жанре (номер «Преодоление»).
Источник — пресс-служба администрации губернатора
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