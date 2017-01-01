На перекрёстке улиц Максима Горького и Швецова организовано круговое движение



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Мини-кольцо на перекрёстке улиц Максима Горького и Швецова оборудовано вечером 17 мая. В этой связи на участке изменится организация дорожного движения, предупреждают в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» .

Как сообщили в МКУ, в связи с обращениями жителей города на перекрёстке организовано круговое движение малого диаметра по аналогии с перекрёстком улиц Механошина и Краснофлотской, на котором приоритет также отдан транспорту, который движется по кольцу. Изменения введены для повышения безопасности водителей и пешеходов, а также пропускной способности перекрёстка.

Участок будет оборудован дорожными знаками «Уступите дорогу» и «Круговое движение». Сами кольца будут выстроены заметными пластиковыми дорожными блоками, после анализа дорожной ситуации будет принято решение о целесообразности строительства центрального островка в асфальтобетонном исполнении.