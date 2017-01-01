Праздник «Ночи» Как в Перми провели тринадцатую «Ночь музеев». Фоторепортаж

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Фото: Алёна Ужегова

В Перми завершилась тринадцатая всероссийская акция «Ночь музеев». Более 60 культурных институций Перми и Пермского края в минувшую пятницу и субботу открыли свои двери для посетителей.

Основными темами акции этого года стали Год театра в России, 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина и 100 лет периодической системе Д. И. Менделеева. Участники акции могли заранее спланировать маршрут по музеям.

В эту «Ночь» пермяки посетили государственные, частные и корпоративные музеи. Пермская художественная галерея, музей современного искусства PERMM, Центр городской культуры пермская Арт-резиденция и другие учреждения культуры в «Ночь музеев» открыли новые выставки и экспозиции. Кроме того, в культурном пространстве завода имени Шпагина прошёл крупный музыкальный фестиваль Gnoomes Fest 2019.

Музеи также представили различные активности для детей: мастерские, научные лаборатории, интерактивные программы. Взрослые могли послушать лекции, лично пообщаться с художниками, кураторами выставок и просто приятно провести время под аккомпанемент музыкальных коллективов.