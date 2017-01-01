На закрытии «Небесной ярмарки» выступят «Братья Грим»

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ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» объявил о закупке у единственного поставщика услуг по исполнению произведений творческим коллективом «Братья Грим» в рамках проведения церемонии закрытия международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка».

Максимальная стоимость контракта составляет 500 тыс. руб. Концерт состоится в Кунгуре 6 июля и, согласно техническому заданию, продлится 48 минут.