В День города перед пермяками может выступить Владимир Пресняков-младший

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В День города, 12 июня, перед пермяками может выступить певец Владимир Пресняков-младший. По данным «Коммерсанта-Прикамье», пермские власти хотят, чтобы именно этот певец стал хедлайнером празднования.

«Центр реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики» выбрал компанию, которая займётся организацией концертной программы на День города Перми. На сайте госзакупок наименовании фирмы не указано. Закупка проводилась у единственного поставщика, то есть без проведения формальной процедуры выбора подрядчика. Цена контракта — 1,66 млн руб.

За эти деньги подрядчику необходимо организовать на профессиональном уровне на площадке перед Театром-Театром одночасовую концертную программу. Также представителю фирмы необходимо подобрать музыкантов для выступления, заключить с ними договор, арендовать музыкальное оборудование.