Самым богатым чиновником мэрии Перми стал Дмитрий Самойлов При этом за год доход главы Перми снизился на 1,5 млн руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Муниципальные служащие администрации Перми раскрыли свои доходы за 2018 год. По итогам прошлого года самым богатым чиновником мэрии оказался глава города Дмитрий Самойлов, заработавший 5 млн руб.

Отметим, что по итогам 2017 года первое место занимал замглавы Перми Сергей Романов (6,6 млн руб.), а Дмитрий Самойлов был на втором месте (6,5 млн руб.). В 2018 году доход Сергея Романова снизился до 2,9 млн руб.

Второе место по итогам 2018 года заняла заместитель главы администрации города Перми — начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Лидия Королёва (4,3 млн руб.).

Третье и четвёртое места разделили руководитель аппарата администрации города Перми Елена Анисимова и начальник отдела по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации города Ирина Никулина — они заработали в прошлом году по 4,1 млн руб.