Владимир Нелюбин госпитализирован и поэтому не пришёл на оглашение приговора



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Бывший председатель наблюдательного совета и экс-совладелец ОАО АКБ «Экопромбанк», экс-депутат Заксобрания Владимир Нелюбин госпитализирован 15 мая. Именно поэтому он не пришёл на сегодняшнее оглашение приговора, сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката подсудимого Николая Попова.

Двух других подозреваемых в хищении 200 млн руб. из кредитного учреждения — московского бизнесмена Игоря Куйду и его юриста Сергея Обидина — также не было сегодня в зале суда. Они скрылись от следствия и с 13 октября 2017 года числятся в федеральном розыске.