Владимир Плотников стал самым богатым депутатом Пермской гордумы Прежний лидер рейтинга отстаёт по сумме дохода от Владимира Плотникова почти в два раза

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Фото: Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы отчитались о доходах за 2018 год. В результате самым богатым депутатом думы по итогам прошлого года стал депутат Владимир Плотников. Он задекларировал доход в размере 151,5 млн руб. Отметим, что по итогам 2017 года депутат занимал второе место по уровню дохода (80 млн руб.), а по итогам 2016-го — третье (71,5 млн руб.)

В декларации за 2028 год не указаны источники дохода, однако известно, что в 2018 году зарубежный инвес­тор Сайед Камруззаман купил у Владимира Плотникова отель «Спорт» для проживания иностранных студентов. Также в индивидуальной собственности депутата находятся восемь земельных участков общей площадью 18,8 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 520,3 и 418,6 кв. м, Mersedes Benz S63, Rolls Royce Ghost и прицеп МЗСА-817708.

Второе место занял представитель «Справедливой России», генеральный директор «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный, который становился самым обеспеченным депутатом по итогам 2017 и 2016 годов. По сравнению с прошлым годом его доход снизился почти в два раза — с 151,6 млн руб. до 83,8 млн руб. В индивидуальной собственности депутата находятся квартира площадью 190,8 кв. м, нежилое помещение площадью 217 кв. м и Toyota Lexus LX 570.

Отметим, что ситуация в строительной отрасли отразилась и на других депутатах гордумы. В частности, директор по продажам ПЗСП, «единоросс» Алексей Дёмкин в 2018 году заработал всего 16,3 млн руб. и спустился с третьего места на четвёртое (по итогам 2016 года с доходом 77,6 млн руб. он был на втором месте).

Тройку лидеров по уровню дохода среди депутатов гордумы по итогам 2018 года замыкает Александр Филиппов. В прошлом году он заработал 17,1 млн руб. По сравнению с 2017 годом его доход увеличился почти в 5,7 раза. Также за этот год он приобрёл автомобиль Toyota Land Cruiser 200, который, по данным официального сайта «Тойоты», стоит не меньше 4 млн руб. То есть доходы депутата так сильно выросли, что он смог купить автомобиль, который стоит больше, чем его годовой доход за 2017 год.

Самый маленький доход задекларировал Александр Колчанов. По сравнению с 2017 годом его доход снизился в 20 раз — с 2,5 млн руб. до 121,8 тыс. руб.