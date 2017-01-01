Население Пермского края увеличивается за счёт выходцев из Индии и Китая

В минувшем году иностранцы из дальнего зарубежья чаще выезжали из края

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Граждан стран дальнего зарубежья в Пермский край за первые три месяца 2019 года приехало больше, чем уехало. По данным Пермьстата в регион прибыли 229 человек, а покинули его — всего 50.

Таким образом, жителей региона стало на 179 человек больше.

В целом ещё в 2018 году миграционный прирост со странами дальнего зарубежья был отрицательным. Выехали в страны дальнего зарубежья больше, чем приехаи, на 415 человек.

В Пермский край традиционно едут жители стран СНГ. Как и в первые месяцы 2019 года, в 2018 году приток жителей региона наблюдался из Армении и Киргизии, а отток — на Украину.

Если говорить, об внутрироссийской миграции, то, по данным Пермьстата, за первые три месяца 2019 года общие потери населения региона составили 953 человека.

Пермяки, покидающие регион, предпочитают переезжать в Москву и Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловскую область. В то же время приток населения зафиксирован из Удмуртии, Кировской и Самарской областей.

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