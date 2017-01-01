На аукционе по наружной рекламе под сити-борд предложили сумму в четыре раза выше стартовой Всего на двух последних аукционах разыграно 50 из 70 мест

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Фото: Дмитрий Енцов

В Перми 16 и 17 мая состоялись очередные, 15-й и 16-й, аукционы по разыгрыванию мест под наружную рекламу.

На первом из них разыгрывались сити-борды в разных частях города. Большинство лотов «ушло» либо по стартовой цене, либо чуть превышающей стартовую. Но основная борьба развернулась за четыре лота, цену на которую участники подняли в два и более раза.

Самым «горячим» оказалось место по сити-борд на перекрёстке ш. Космонавтов и ул. Плеханова. Победитель — ИП Демид Кузьмичёв — предложил сумму в 4,3 раза выше стартовой (387,9 тыс. руб. вместо 90,2 тыс. руб.).

Всего на этом аукционе разыграно 26 лотов, по девяти не было подано ни одной заявки.

Победители распределились следующим образом. Больше всего мест — десять — досталось ООО «Инсайт Медиа» (Казань). Семь лотов выиграл ИП Демид Кузьмичёв (Пермь), шесть — ИП Борис Галкин (Пермь), три — ООО «Гэллэри Сервис» (Москва).

На втором аукционе разыгрывались щиты также в разных частях города. Здесь не было зафиксировано таких скачков цен. Самым «дорогим» оказалось место для двустороннего щита на перекрёстке ул. Героев Хасана и Чкалова. Победитель — ООО «Гэллэри Сервис» — предложил 333,2 тыс. руб. при стартовой цене 162,5 тыс. руб.

Всего разыграно 24 лота, по 11 не было подано ни одной заявки.

Победители распределились так: восемь лотов «ушло» «АПР-Сити/ТВД» (Московская область), шесть — ИП Демиду Кузьмичёву, по четыре лота — ООО «Гэллэри Сервис» и ИП Борису Галкину, два лота — ООО «Инсайт Медиа».

Таким образом, на всех аукционах было выставлено пока 550 мест, но востребованными оказались 260, то есть почти половина из всех.



Напомним, согласно новой схеме, в городе должно остаться 916 мест под наружную рекламу, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.