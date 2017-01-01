Власти Перми нашли подрядчика на строительство базы «Летающий лыжник»
Договор заключат с единственным участником аукциона
Вчера, 16 мая, администрация Перми признала несостоявшимся очередной аукцион на выполнение работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» по адресу ул. Тихая, 22. В установленный срок поступила только одна заявка на участие в торгах — от ООО «Строительная компания «Основа». Заявку прислали соответствующей требованиям аукционной документации, и теперь с этой компанией планируют заключить контракт по максимальной цене — 81,9 млн руб.
Базу необходимо построить за 335 дней. Согласно технической документации, в двухэтажном здании спортбазы по адресу Тихая, 22 разместятся спортивный и тренажёрный залы, помещение охраны, медицинский кабинет и тренерская.
Напомним, как сообщал «Коммерсант-Прикамье», в начале апреля мэрия расторгла контракт на строительство «Летающего лыжника» с реутовским ООО «АрТель», потому что подрядчик отставал от графика более чем на три месяца. В апреле администрация Перми объявила новый аукцион, но 25 апреля его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В тот же день аукцион объявили заново.