Власти Перми нашли подрядчика на строительство базы «Летающий лыжник» Договор заключат с единственным участником аукциона

Твитнуть Поделиться Поделиться

СК "Летающий лыжник" tramplin.perm.ru

Вчера, 16 мая, администрация Перми признала несостоявшимся очередной аукцион на выполнение работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» по адресу ул. Тихая, 22. В установленный срок поступила только одна заявка на участие в торгах — от ООО «Строительная компания «Основа». Заявку прислали соответствующей требованиям аукционной документации, и теперь с этой компанией планируют заключить контракт по максимальной цене — 81,9 млн руб.

Базу необходимо построить за 335 дней. Согласно технической документации, в двухэтажном здании спортбазы по адресу Тихая, 22 разместятся спортивный и тренажёрный залы, помещение охраны, медицинский кабинет и тренерская.

Напомним, как сообщал «Коммерсант-Прикамье», в начале апреля мэрия расторгла контракт на строительство «Летающего лыжника» с реутовским ООО «АрТель», потому что подрядчик отставал от графика более чем на три месяца. В апреле администрация Перми объявила новый аукцион, но 25 апреля его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В тот же день аукцион объявили заново.

Твитнуть Поделиться Поделиться