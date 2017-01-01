«Талан» предлагает квартиры в ЖК «Доминант» с выгодой до 350 тыс. руб.

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Только 7 дней, с 14 до 21 мая, квартиры в жилом комплексе «Доминант» (г. Пермь, ул. Луначарского, 99) можно приобрести с выгодой 150—350 тысяч рублей.

«Доминант» — это дом высокого класса, расположенный на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова, в самом центре Перми. Для комфорта жителей девелопер предусмотрел двухуровневый паркинг, приватный двор с собственной аллеей, стильный дизайн холла и множество интеллектуальных решений.

Уникальные форматы квартир в «Доминанте» подходят для необычного зонирования. Под стяжкой пола предусмотрена дополнительная шумоизоляция, которая снижает ударный шум на 25 дБ. Окна с мультифункциональным остеклением обеспечивают дополнительное энергосбережение. На фасаде жилого комплекса предусмотрены короба под кондиционер. Из «Доминанта» открываются лучшие виды на эспланаду, Театр-Театр и Каму.

Узнайте подробную информацию по телефону +7 (342) 299-99-33.

Застройщик — ООО«Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»