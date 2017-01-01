Депутатам Заксобрания разрешат голосовать из отпуска В ЗС внесли инициативу о введении заочного голосования по проектам федеральных законов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Сергей Федосеев

Вчера, 16 мая, группа депутатов Законодательного собрания Пермского края внесла в краевой парламент проект постановления «О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного собрания Пермского края». Свои подписи под документом поставили председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, его первый заместитель Игорь Папков, и председатели всех комитетов ЗС — Елена Зырянова, Игорь Плюснин, Александр Бойченко, Татьяна Миролюбова и Сергей Клепцин.

В этом проекте постановления депутаты предложили разрешить им рассматривать проекты федеральных законов не только в режиме открытого или тайного голосования, но и в заочном режиме. В случае необходимости оперативного принятия отзыва на федеральный законопроект Консультативный совет ЗС может принять решение о рассмотрении проектов постановлений в форме заочного голосования посредством опроса мнений депутатов. При этом комитеты имеют право не рассматривать проекты постановлений, внесённые для рассмотрения в форме заочного голосования.

Чтобы проголосовать, депутат должен поставить на специальном листе голосования галочку в одной из трёх ячеек («за», «против» или «воздержался») и свою подпись. После этого в течение времени, отведённого для голосования, депутату нужно передать этот лист в аппарат Заксобрания. При этом, чтобы доставить лист в ЗС, депутаты также могут использовать электронную или иную связь, обеспечивающую аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленное для голосования время получен ответ любым из перечисленных способов. Голоса депутатов, которые не успели отправить лист голосования вовремя, не принимаются.

По итогам опроса мнений депутатов аппарат ЗС составляет протокол заочного голосования, который подписывает председатель парламента или его заместитель. К протоколу прикладываются результаты поимённого голосования. Решение ЗС, принимаемое в заочной форме, считается принятым, если в опросе приняли участие не менее двух третей из избранного числа депутатов. Решение ЗС, принятое в заочной форме путём опроса мнений депутатов, имеет юридическую силу наравне с решениями Заксобрания, принятыми открытым или тайным голосованием.

Информация о результатах заочного голосования доводится до сведения депутатов на ближайшем заседании ЗС, после чего они голосуют за принятие информации к сведению.

Рассмотреть проект постановления о введении заочного голосования планируется на пленарном заседании 23 мая. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Отметим, что в прошлом году, чтобы повысить оперативность принятия решений правительством края, по инициативе губернатора депутаты ЗС внесли изменения в систему органов исполнительной власти и расширили функции президиума правительства. Теперь председатель кабмина может собрать правительство в усечённом формате. Как пояснила во время доработки законопроекта ко второму чтению и. о. руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева, заседания президиума будут проходить тогда, когда губернатор посчитает, что документ нужно принять срочно или посмотреть вопрос каким-то узким составом, не внося на обсуждение всего состава правительства.