Завтра в Перми пройдёт музыкальный фестиваль Gnoomes Fest

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Фото: Никита Чунтомов

Завтра,18 мая, в Перми впервые пройдёт международный фестиваль GNOOMES FEST. В течение одного дня музыкальный фестиваль примет артистов со всего мира. Площадкой события станет «Завод Шпагина», сообщают организаторы фестиваля.

Центральным событием фестиваля станет выступление команд британского лейбла Rocket Recordings: дуэта Gum Takes Tooth из Лондона, итальянского квартета Mamuthones и пермской группы Gnoomes. Параллельно с основной программой прозвучат диджей-сеты от владельца лейбла Криса Ридера, Микаэлы Зеленанской, московской независимой радиостанции ОТО Radio и др.

На фестивале можно будет познакомиться с самыми разными стилями: от этнофолка и краут-рока до абстрактного хип-хопа и экспериментальной электроники.

Сцену с международными артистами также разделят Lucidvox (Москва), Thelonious bong (Санкт-Петербург) и Half Moon Glass (Пермь).

Организатором фестиваля, вход на который будет свободным, выступает группа Gnoomes — некогда трио, а теперь квартет из Перми, играющий психоделический краут-поп. За плечами у «гномов» два альбома, выпущенные на британском лейбле Rocket Recordings, несколько европейских и UK-туров, участие в фестивалях Liverpool Psych Fest и Rocket 20. Музыка Gnoomes периодически звучит в авторских передачах Gideon Coe и Guy Garvey на радио BBC6.

Первый Gnoomes Fest прошёл в Перми 22 сентября 2018 года.