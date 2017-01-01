Осинская паромная переправа закрыта на трёхмесячный ремонт

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Самоходный паром СП-16

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Паром, работающий на переправе Оса — Монастырка (связывает г. Осу и Верхнедавыдовское сельское поселение), находится на ремонте. По информации администрации Осинского муниципального района, ремонт и техническое обслуживание самоходного парома «СП-16» будет продолжаться три месяца, сообщает краевой минтранс.

Договор о ремонте парома заключён с подрядчиком 22 апреля.

Из-за отсутствия других транспортных средств для перевозок на паромной переправе Оса —Монастырка связь с Верхнедавыдовским сельским поселением осуществляется через оханскую паромную переправу Оханск — Юго-Камский.

В этом году на данной переправе работают два парома, отправляются каждый час. Из Оханска первый паром отправляется в 6:00, последний — в 22:00, из Юго-Камского первый — в 7:00, последний — в 23:00.