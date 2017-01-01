Улицы Луначарского и Тимирязева будут открыты для транспорта к 12 июня

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Перекрытый участок улицы Луначарского

Фото: Константин Долгановский

В Пермском филиале компании «Т плюс» обещают завершить к 12 июня перекладку сетей на двух центральных улицах Перми. Это значит, что они будут открыты для движения транспорта.

Энергетики обещают, что участок ул. Луначарского от ул. Попова до ул.Куйбышева будет завершён к 20 мая. А два квартала ул. Куйбышева, примыкающих к Комсомольскому проспекту, будут готовы к эксплуатации к 12 июня.

Также к Дню города планируют завершить работы на участке ул. Тимирязева в районе кинотеатра «Кристалл».

Работы проводятся в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.