Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 27 мая

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Льётся песня над простором. Городские праздничные площадки в День Победы посетили 261 тыс. горожан.

Двадцать вопросов о войне. Пермяки приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы».

Лучшие земляки Прикамья. Стали известны имена лауреатов Строгановской премии по итогам 2018 года.

Стыковочные планы. Городские власти представили депутатам новую маршрутную сеть.

Сарай недвижимости. Какие дачные постройки подлежат регистрации.

Особенности региональной программы «Молодая семья» в 2019 году. На вопросы горожан отвечают специалисты управления жилищных отношений администрации Перми.

Лучшие из лучших. В администрации Перми наградили победителей конкурса «Лучший студенческий проект по развитию местного самоуправления».

Юбилейные ротонды. В этом году исполняется 195 лет пермским ротондам: одной известной и по сей день, другой — исчезнувшей в прошлом веке.

Боль: прислушаться и победить. Артроз — какие выводы можно сделать по характеру боли?

Культурная бессонница. Прикамье 18 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев».

У тюзовцев — «Чемоданное настроение». Зал ожидания стал главным местом действия спектакля Пермского ТЮЗа.

Экскурсии в июне. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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