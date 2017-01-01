В молодёжную хоккейную лигу заявлена команда из Перми

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Федерация хоккея России одобрила заявку пермской команды на участие в Национальной молодёжной хоккейной лиге. Пермская команда заявлена в Национальную молодёжную хоккейную лигу на участие в соревнованиях ближайшего сезона.

Алексей Чикунов, президент федерации хоккея Пермского края:

— Это большой шаг в создании многоуровневой системы подготовки хоккеистов в Пермском крае. Мы два года говорили о необходимости создания команды НМХЛ. Это не только позволит развиваться игрокам, но и станет основой для формирования состава основной команды — «Молот-Прикамье».

Как уточнили в региональном минспорта, команда создана на базе Академии игровых видов спорта Пермского края. В её состав войдут лучшие выпускники СДЮСШОР «Молот». Сейчас идёт процесс её формирования и отбор игроков в команду. Для полноценного участия в турнире необходимо заявить 28 хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет до 30 июня.

Правда, название команды пока не определено. Рабочее название — «Академия».

Матчи НМХЛ «молодёжка» будет проводить в Ледовом дворце СК им. В. П. Сухарева. Турнир образован в 2016 году как правопреемник первенства МХЛ.