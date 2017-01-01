АО «ПЗСП» участвует в выставке «Строительство и архитектура»

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Стенд АО «ПЗСП» на выставке

Фото: Рудольф Фирулёв

пресс-служба АО «ПЗСП»

С 15 по 18 мая на «Пермской ярмарке» проходит юбилейная, 25-я, выставка «Строительство и архитектура». В мероприятии принимают участие более 100 компаний из 30 городов, среди которых один из лидеров строительной отрасли города Перми — компания ПЗСП, сообщает пресс-служба предприятия.

АО «ПЗСП» — постоянный участник ярмарки, представляет на выставке «Строительство и архитектура» строительные материалы и конструкции, произведённые на собственных мощностях предприятия: газобетонные блоки, плиты перекрытия, перемычки, железобетонные изделия для строительства, архитектурное стекло. На стендах АО «ПЗСП» можно увидеть образцы стеклопакетов, окон премиум-класса, собранных на предприятии.

Также на выставке представлены дачные дома на берегу реки в посёлке « Троицкая усадьба » по цене 1 млн 190 тыс. руб. и готовые проекты индивидуальных домов, разработанные на ПЗСП. Прямо на ярмарке специалисты компании помогут клиентам выбрать проект дома и подобрать материалы для его строительства.

Отметим, что продукция АО «ПЗСП» давно заслужила доверие потребителей не только города, но и всей страны. Компания постоянно расширяет географию поставок.

«АО «ПЗСП» использует современные технологии производства, вся продукция сертифицирована и строго соответствует ГОСТ, — подчёркивают в компании. — Качество каждой партии продукции проверяется в собственной лаборатории предприятия».

Кроме того, продукция АО «ПЗСП» удостоена многочисленных призов и наград, отмечена знаком качества программы «100 лучших товаров России».

По сообщению пресс-службы предприятия