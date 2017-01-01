В Прикамье оборот розничной торговли вырос на 1%

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По итогам первого квартала 2019 года оборот розничной торговли Пермского края составил 131,8 млрд руб. Показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, сообщает Пермьстат.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,8%, непродовольственных товаров — 52,2%.

В Пермском крае вырос спрос на мобильные телефоны, обувь, косметику, парфюмерные и ювелирные изделия. Снизился спрос на продовольственные товары и строительные материалы, компьютеры и ткани.