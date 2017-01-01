Сын зампредседателя совета директоров ПАО «Уралкалий» показал лучшее время на тестах команды «Формулы-1»

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Никита Мазепин — сын председателя совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», заместителя председателя совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрия Мазепина — поучаствовал в тестах гоночной команды «Формулы-1» Mercedes.

Никита Мазепин

Фото: Вконтакте

Руководство команды пригласила молодого гонщика протестировать гоночный болид в Барселону, тестовые заезды состоялись 14 и 15 мая. Причём во второй день Мазепин показал лучшее время среди всех участников. Несмотря на то, что почти все они были такие же молодые гонщики из менее престижных гоночных лиг, в заездах вместе с Мазепиным участвовали и действующие пилоты «Формулы-1»: Кевин Магнуссен, Александр Албон и чемпион мира Кими Райкконен. Мазепин в общей сложности «отмотал» 128 кругов за один день.

«Сегодня был невероятный день. Стать частью этой команды, пусть хотя бы на один день, — это для меня действительно особенный опыт. Каждый молодой гонщик мечтает оказаться за рулём такого болида, как у «Мерседеса», и сегодня моя мечта исполнилась. Я счастлив», — цитирует Никиту Мазепина издание F1i.com.

20-летний Мазепин выступает за команду ART в «Формуле-2». Mercedes является лидером «Формулы-1» нынешнего сезона, её пилоты — среди них, например, пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон — выиграли все пять прошедших гонок. Последние три года Мазепин также участвовал в тестах команды «Формулы-1» Force India. Команды «Формулы-1» часто привлекают молодых пилотов из команд «Формулы-2» и «Формулы-3» на тестовые заезды, чтобы проверить технические новинки и технические настройки гоночных болидов.

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