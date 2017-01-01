Губернатор недоволен затягиванием сроков по проектированию реставрации Кунгурского гостиного двора

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По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, регион выступил в качестве инвестора на одном из проектов по реставрации памятников градостроительства и архитектуры федерального значения. В результате полгода потратили только на то, чтобы «принять решение» и «смотреть на проект», и ещё год на то, чтобы подойти к экспертизе.

По мнению Максима Решетникова, «в этом году мы в лучшем случае найдём инвестора, который уже только в следующем начнёт что-то делать».

Проект реконструкции Кунгурского гостиного двора в данный момент проходит культурно-историческую экспертизу. Согласно процедуре, затем он будет направлен в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. В случае положительного решения затем проект будут рассматривать в ФАУ «Главгосэкпертиза» (г. Екатеринбург).

Случай Кунгурского гостиного двора стал для краевых властей показательным.

По мнению главы краевого минэкономразвития Максима Колесникова, быстрому вовлечению объектов в оборот мешают два фактора: их статус, который приводит к увеличению сроков согласования проектов реконструкции, и небольшое число компаний, которые имеют лицензии на работы на подобных объектах, в результате — повышенные расценки на свои услуги.

«Если мы хотим движения, то нужно пройти путь самим», — считает Максим Решетников. Губернатор поручил Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края провести ревизию памятников культурного наследия в Пермском крае.

Как там уточнили «Новому компаньону», речь идёт о проверке «на предмет обоснованности включения объектов культурного наследия в перечень». По её итогам «может быть поставлен вопрос о снятии этого статуса с объекта культурного наследия».

По информации минэкономразвития, в Пермском крае 745 объектов культурного наследия, которые потенциально привлекательны для инвестиций и требуют значительного вложения средств для последующей реставрации. В Перми расположены 212 из общего числа таких объектов в Пермском крае.