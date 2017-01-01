На очередных аукционах по наружной рекламе почти весь сити-формат ушёл казанцам и москвичам

В Перми состоялись очередные, 13 и 14 аукционы по разыгрыванию мест под наружную рекламу

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Рекламный щит

Фото: Константин Долгановский

На этот раз на продажу были выставлены места под двусторонние щиты в разных районах города, но не в центральной части (в основном в Индустриальном и Мотовилихинском районах), а также так называемый сити-формат — вертикальные конструкции размерами 1,2 х 1,8 м, устанавливаемые на дорожное покрытие. Они также относились к разным частям города, но в том числе и в центре — на ул. Попова, Луначарского, Петропавловской.

Почти все лоты были «взяты» по стартовой цене или чуть превышающей стартовую. Из 70 лотов «хозяев» обрели 46, на 24 места никто из участников не заявился.



Места распределились следующим образом: наибольшее число лотов — 16 — отошло ООО «Инсайт Медиа» (Казань), причём компания выиграла большинство мест под сити-формат — 12. ООО «АПР-Сити/ТВД» (Московская область) выиграло 11 лотов, из них семь — под сити-формат. Остальные победители заметно отстали. Так, по шесть лотов достались ИП Демиду Кузьмичёву (Пермь) и ИП Борису Галкину (Пермь). Пять мест — ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), два места — ООО «Афтографъ» (Пермь).



Таким образом, на всех аукционах было выставлено пока 480 мест, но востребованными оказались 240, то есть ровно половина из всех.



Напомним, согласно новой схеме, в городе должно остаться 916 мест под наружную рекламу, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.