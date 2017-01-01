Делегация из КНР рассматривает возможность сотрудничества с заводом «Красный Октябрь»

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Официальная делегация из провинции Цзянси посетила деревообрабатывающий завод полного цикла «Красный Октябрь». Напомним, делегации провинции Цзянси посетила Пермский край в формате «Волга-Янцзы», сотрудничества Приволжского федерального округа и регионов Китайской Народной Республики, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Во время визита китайская делегация ознакомилась с пермским предприятием, которое участвует в реализации приоритетного инвестиционного проекта в области лесопереработки. Краевые власти оказывают поддержку региональным предприятиям, в частности, в расширении рынков сбыта. Для этого власти Пермского края организуют участие компаний в международных и всероссийских выставках, бизнес-миссии за рубеж, а также привлекают иностранные делегации в Пермский край для оценки экономического потенциала.

Напомним, в рамках бизнес-миссии в Китай в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова и губернатора провинции Цзянси И Льянхуна было подписано четырёхстороннее рамочное соглашение о создании международного культурно-туристического комплекса «Русский дом» у озера Поян в Китае. Глава Прикамья отметил, что последние годы стали периодом активного знакомства регионов двух стран. Одним из наиболее перспективных направлений взаимодействий двух регионов является деревопереработка и экспорт древесины. Лесной потенциал у Пермского края, по словам губернатора, действительно высокий.

Представители делегации провинции Цзянси ознакомились с организацией работы завода, который благодаря федеральным и региональным инвестициям интенсивно развивает деревообрабатывающее направление. Также гостям представили современные технологии, применяемые в деревообрабатывающем производстве, и образцы выпускаемой продукции.

Во время визита делегации стороны обсудили перспективы сотрудничества. Как отметил генеральный директор ОАО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров: «Приятно, когда представители китайских провинций интересуются пермскими предприятиями для того, чтобы наладить прямые поставки, исключая различных посредников и трейдеров. Я думаю, что по итогам этого визита сделан ещё один шаг по установлению прямых контактов с китайскими партнёрами».

Отметим, в рамках нацпроекта по экспорту, реализация которого стартовала по поручению Президента России, в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличить долю несырьевого неэнергетического экспорта до 7,7 млрд долларов. В том числе потенциал увеличения объёмов экспорта имеет и лесная промышленность.

Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания:

— Для Пермского края любой визит иностранной делегации интересен, прежде всего, привлечением дополнительных инвестиций для развития региональной экономики. Сегодня мы обменялись с китайскими коллегами наработками и подходами по законодательному регулированию поддержки промышленного производства. Практика показывает, что более тесное сотрудничество начинается именно с парламентских визитов зарубежных делегаций, после которых начинают выстраиваться более тесные взаимоотношения с иностранным бизнесом и правительственными структурами.