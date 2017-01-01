Обучающая игра о выборах из Пермского крайизбиркома победила во всероссийском конкурсе

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15 мая Центризбирком России провёл финал и подвёл итоги всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Атмосфера». Обучающая деловая игра избирательной комиссии Пермского края стала победителем конкурса, сообщают в избиркоме.

В текущем году на конкурс поступило почти 400 работ, из которых в финал вышли лишь 14, одной из которых стал проект Пермского государственного научно-исследовательского университета «Деловая игра «День голосования. Подсчёт голосов». Данная игра уже второй год успешно применяется Избирательной комиссией Пермского края при обучении членов комиссий практическим навыкам организации работы УИК.

Финал конкурса подразумевал очную защиту проекта перед жюри, состоявшего из руководства ЦИК России, представителей Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения России, Росмолодёжи, Российского фонда свободных выборов и многих других. Честь Пермского края защищал из авторов деловой игры — аспирант ПГНИУ Евгений Матвеев. Он представил содержание работы, основные цели, достигнутые результаты и ответил на вопросы членов конкурсной комиссии.

В результате жюри определило четырёх победителей конкурса, которых наградили на заседании ЦИК России. Так, победителем в одной из наиболее конкурентных номинаций «Методстанция» стала деловая игра из Пермского края. Её автор Евгений Матвеев получил призы и благодарности от организаторов конкурса. Кроме того, Центральная избирательная комиссия отметила работу Избирательной комиссии Пермского края по поиску и внедрению новых подходов в обучении членов УИК.

По информации из Instagram-аккаунта председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, который присутствовал на защите проекта и оказывал поддержку представителю региона, «конкурс ценен тем, что, несмотря на специфичность избирательного процесса, в нём участвуют молодые преподаватели, учёные, юристы и политологи со своими проектами по совершенствованию избирательного законодательства, работе с молодёжью, обучению участников выборов.

Такой подход несёт огромный заряд новых идей и предложений, свежего взгляда на специфичный избирательный процесс. При этом все проекты уже апробированы на практике. По сути, ЦИК России тем самым выявляет лучшие практики, которые, без сомнения, будут в дальнейшем применяться системой избирательных комиссий».