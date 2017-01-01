В Прикамье высажено 6 тыс. молодых елей

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Сегодня, 15 мая, на территории Кунгурского лесничества состоялось центральное мероприятие акции «Всероссийский день посадки леса» в Прикамье. Участники акции высадили 6 тыс. сеянцев ели на площади 2 га, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Пермский край участвует в региональном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В части восстановления лесов Президентом России поставлена задача обеспечить баланс вырубки леса и его возобновления на уровне 100%, для этого в Пермском крае необходимо к 2024 году восстанавливать более 49 тыс. га ежегодно.

«Сегодня мы вносим свой вклад в реализацию нацпроекта «Сохранение лесов». В 2019 году в рамках проекта у нас стоит задача провести лесовосстановительные работы на площади 42,5 тыс. га леса, на 3,6 тыс. га из которых мы высадим хвойные породы», — отметила заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.

Для посадки сеянцев участники использовали специальный инструмент — меч Колесова, изобретённый ещё в XIX веке. «Использование меча Колесова — самый удобный и быстрый ручной способ посадки леса. Благодаря его применению корневая система сеянцев укладывается в лунку и плотно обжимается почвой, где не образовываются воздушные пузыри, которые негативно влияют на приживаемость молодых деревьев», — пояснил директор Кунгурского лесничества Анатолий Кобелев.

В июне комиссия лесничеств и лесхозов проведёт приёмку выполненных работ и оценит приживаемость сеянцев. Если потребуется — осенью произведут дополнение культур.

В акции приняли участие порядка 70 человек, среди них сотрудники минприроды Пермского края, Кунгурского лесничества, ГУ МЧС России по Пермскому краю, Пермского лесопожарного центра, Пермского филиала ФГУП «Рослесинфорг», ООО «Уралбумага» и добровольцы.

Напомним, Пермский край в девятый раз принимает участие во Всероссийском дне посадки леса. В общей сложности в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню посадки леса, в Прикамье будет высажено более 200 тыс. деревьев и кустарников. На площади более 70 га запланированы посадка лесных культур, дополнение и уход. Кроме того, намечены мероприятия по озеленению мест отдыха, парковых зон, посёлков и сельских поселений, а также территорий вблизи школ и детских садов, других учреждений социальной сферы.