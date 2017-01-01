В ближайшие шесть лет в Прикамье объём построенного жилья должен вырасти на 60%

Министр строительства Михаил Сюткин обозначил цели нацпроекта «Жильё и городская среда» для Пермского края

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В рамках пермского VIII межрегионального архитектурно-строительного форума состоялась пленарная дискуссия «Пермский край: вчера, сегодня, завтра», на которой краевой министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин представил критерии нацпроекта «Жильё и городская среда» для региона.

Напомним, Указ Президента РФ №204 фактически устанавливает целевые показатели по вводу жилья на территории России и в регионах к 2024 году. Общий объём ввода жилья во всех регионах страны должен составлять не менее 120 млн кв. м в год.

Сюткин отметил, что в Пермском крае есть хорошая база для старта нацпроекта — уже три года подряд в регионе вводится не менее 1 млн кв. м.

«В 2018 году было введено 16 тыс. квартир, общая площадь построенного жилья — 1 млн 80 тыс. кв. м. Около 55% из введённого жилья — это многоквартирные дома, и 45% — индивидуальное жильё», — пояснил Михаил Сюткин.

Но на ближайшую шестилетку задачи амбициознее.

«Для Пермского края показатели следующие: увеличение объёма ввода жилья до 1,668 тыс. кв. м, то есть почти на 60%. Также значительно должна увеличиться площадь земельных участков, используемых для жилищного строительства, — с 500 га до 768 га», — добавил министр.

Нацпроект подразумевает и увеличение объёма сноса аварийного жилья. Если в прошлом году в регионе расселено 20,8 тыс. кв. м аварийного жилья и 1,5 тыс. человек, то в ближайшую трёхлетку необходимо ликвидировать весь аварийный фонд, признанный таковым к 1 января 2017 года. То есть 489 тыс. кв. м, на которых проживают 31 тыс. человек.

Сюткин отметил, что на три года на это из федерального и регионального бюджетов будет выделено более 5 млрд руб., а к 2024 году объём финансирования составит 21 млрд руб.

«В этом году в программе расселения участвуют 16 муниципальных образований, в следующем — 27, в 2021 году — также 27 образований», — пояснил министр.

В том числе за счёт расселённых территорий в застройку планируется вовлечь 493,8 га земельных участков.

Сюткин также обратил внимание на то, что в Прикамье большой объём от общего ввода жилья составляют индивидуальные дома (напомним, 45%), но подчеркнул, что никаких специальных программ для стимулирования индивидуального строительства пока нет, поэтому над этим нужно поработать.

Заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв высказал пожелание, что в итоговые показатели нацпроекта хорошо бы включать дома со степенью износа 70%, так как фактически они не капитально ремонтируются, а реконструируются, зачастую с полной заменой коммуникаций. И обходятся такие работы дороже, чем построить «с ноля» новый дом. Но, к сожалению, такие объекты не засчитываются как построенные.

«Кроме того, у нас наблюдается нехватка подрядных организаций на капремонт. Хотя предельная стоимость ремонта соответствует рыночным. Сегодня загрузка на капремонт — минимум 60%», — отметил Антон Удальёв.

Из положительных моментов он подчеркнул увеличение финансирования на создание комфортной городской среды: если в 2017 году общее финансирование на это направление из всех бюджетов составляло 852 млн руб., то в прошлом году уже 955 млн руб., а на этот год составит 1,3 млрд руб.