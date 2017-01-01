Федерация хоккея проверила готовность УДС «Молот» к Турниру четырёх наций

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Представители Федерации хоккея России 15 мая в преддверии Турнира четырёх наций проинспектировали инфраструктуру универсального Дворца спорта «Молот». Комиссия посетила спортивную арену, раздевалки для спортсменов, спортзал и пресс-центр.

«Региональная федерация хоккея ставит перед собой амбициозные цели, и турнир международного уровня — одна из них. Благодарен федерации хоккея России за оказанное доверие и правительству Пермского края за поддержку. К нам приедут лучшие молодые игроки, кандидаты в олимпийские сборные своих стран. Конечно, это будет большой праздник спорта для всего региона», — рассказал президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

Напомним, с 23 по 25 августа Пермь примет Турнир четырёх наций среди молодёжных команд из России, Финляндии, Чехии и Швеции. В команды войдут спортсмены не старше 20 лет. Матчи будут проходить во дворце спорта «Молот».

«Для нас большая честь принять турнир. У Пермского края богатый опыт проведения крупных российских и международных стартов на высочайшем уровне. И это очередная победа, которая стала возможной благодаря совместной работе с федерацией хоккея Пермского края. Конечно, предстоит большая работа по подготовке к турниру, но это новый этап в развитии этого вида спорта в регионе», — заявил заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков.

Директор Центра спортивной подготовки Пермского края Пётр Перминов также рад тому, что турнир пройдет в обновлённом «Молоте». «Мы очень ждали турнир в стенах обновлённого «Молота». По решению комиссии ледовая арена соответствует требованиям. Есть небольшие виды работ, которые нам необходимо будет сделать к турниру: привести в соответствие требованиям медицинский кабинет и одну раздевалку, установить навигацию. Работы будут завершены к началу турнира», — сообщил Перминов.

Отметим, за время управления Центра спортивной подготовки «Молотом» во дворце обновили хоккейную коробку.

По словам Петра Перминова, теперь коробка более мягкая, стекло коробки заменено на небьющееся акриловое. Современная легкотрансформируемая хоккейная коробка российского производства «СпортМакс» полностью соответствует требованиям ВХЛ, при этом легко собирается и разбирается. Это особо важно для УДС «Молот», поскольку дворец является многофункциональной площадкой. Для примера, одно стекло прошлой коробки весило 110 кг, а его монтаж осуществляют три специалиста. Стекла новой коробки сделаны из акрилового материала, его вес составляет 25-30 кг. Такие стекла не разобьются от удары шайбы.

Кроме того, над ледовой ареной установили новые светодиодные светильники, которые позволяют освещать матчи для телевизионных трансляций.