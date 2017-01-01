В выходные движение на перекрёстке Комсомольского проспекта и ул. Луначарского будет перекрыто

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Перекрытый участок улицы Луначарского

Фото: Константин Долгановский

18 и 19 мая Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» проведут работы по реконструкции тепловой сети, расположенной на перекрёстке Комсомольского проспекта и ул. Луначарского. В этой связи будут введены ограничения движения, сообщает региональный центр стратегических коммуникаций Группы «Т Плюс» в городе Перми.

Так, в пятницу, 17 мая, с 23:00 до 6:00 понедельника, 20 мая, движение транспорта через перекресток по нечётной стороне Комсомольского проспекта будет закрыто. Аналогичные работы с другой стороны перекрёстка пройдут с 25 по 26 мая с перекрытием чётной стороны Комсомольского проспекта на перекрёстке с ул. Луначарского.

Всего этим летом на ул. Луначарского будут обновлены три участка теплосети общей протяжённостью 860м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской.