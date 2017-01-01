Средний доход судей Пермского краевого суда в 2018 году составил 3,11 млн руб.

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Фото: Сергей Копышко

Судьи Пермского краевого суда отчитались о доходах за 2018 год. В результате средний годовой доход у судей Пермского краевого суда в 2018 году составил 3,11 млн руб.

В прошлом году председатель суда Владимир Вельянинов заработал 6,4 млн руб. В его собственности есть квартира площадью 76,3 кв. м, и ещё одна квартира площадью 103,2 кв. м (1/2 принадлежит жене) находится в пользовании. Доход супруги составляет всего 140,5 тыс. руб.

Второе место по доходам за 2018 год досталось судье Юлия Выдриной — 5,9 млн руб. Но ни у неё, ни у её несовершеннолетнего ребёнка нет ни квартиры, ни автомобиля. Лишь квартира в пользовании площадью 65,9 кв. м.

Третье место досталось судье Рамзии Хайровой — 5,4 млн руб. В её собственности находятся три квартиры, земельный участок и Mitsubishi ASX.

В основном доход супругов судей Пермского краевого суда намного ниже. Однако супруга судьи Сергея Кодочигова заработала почти в два раза больше мужа — 6,7 млн руб. (его доход составил 3,5 млн руб.). Также в индивидуальной собственности женщины есть два земельных участка и семь нежилых помещений. Супруги имеют несколько автомобилей: муж — VOLVO XC 70, Mersedes Benz GLC 220D 4matic, ГАЗ 69, а жена — АЗЛК М408.

Наименьший доход зафиксировали у судьи Дарьи Абашевой — всего 538,7 тыс. руб. Она и её дети проживают в квартире мужа. Транспортных средств ни у кого из них нет.