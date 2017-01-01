На березниковском «Азоте» отпраздновали День Победы

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Филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» провёл тематические мероприятия в честь Дня Победы. Накануне праздника представители совета активной молодёжи предприятия «Лига лидеров» раздали жителям города Березники 10 тыс. георгиевских лент. Депутаты-азотчики поздравили в своих округах ветеранов войны и тружеников тыла. Около 80 человек получили памятные подарки, сообщает пресс-служба предприятия.

8 мая у мемориала погибшим азотчикам традиционно состоялся митинг, на котором память заводчан, не вернувшихся с полей Великой Отечественной, почтили ветераны войны и труда, работники филиала «Азот», представители городской администрации и военного комиссариата.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Березниковской городской думы:

— День Победы — это время, когда мы особенно остро чувствуем, какой ценой завоёвано наше счастье — жить мирно. Мы помним участников войны, которые, не жалея своей жизни, каждый день бились за свободу. Гордимся теми, кто стоял на трудовой вахте. Это был их фронт. Недаром говорят: из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. В 2020 году страна отметит 75-летие Великой Победы. К юбилею мы запланировали много мероприятий, конкурсов, праздничных вечеров в рамках программы, которую называли «Помним. Храним. Гордимся».

9 мая сотрудники филиала «Азот» присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк». Они пронесли в общей колонне по улицам города Березники портреты азотчиков — участников Великой Отечественной войны.

Также в этот день возле ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» для горожан прошла концертная программа «Помним. Храним. Гордимся». Горожане увидели театральное представление и выступление хора ветеранов «Азота», приняли участие в конкурсах, мастер-классах по изготовлению пилоток и гвоздик, увидели выставку оружия. Для всех желающих работала полевая кухня. Праздничная программа дала старт мероприятиям, посвящённым подготовке к 75-летию Великой Победы.

Филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» провел мероприятия в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли порядка 2 тыс. азотчиков, троим из них присвоено звание Героя Советского Союза. В то же время на самом предприятии велась напряжённая борьба за победу. «Азот» в годы войны был крупнейшим поставщиком сырья для оборонной промышленности.