Началось заселение нового дома в ЖК «Лазурный»

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Фото: Денис Сакаев

14 мая началось заселение нового дома в ЖК «Лазурный» на ул. Целинной, 57/3, построенного строительной компанией АО «ПЗСП», сообщает пресс-служба компании.

Жилой комплекс «Лазурный» — это три дома в молодом благоустроенном микрорайоне Вышка-2. Рядом с домом расположены школы, детские сады, медицинские центры, магазины, остановка общественного транспорта.

Квартиры в доме на ул. Целинной, 57/3 сдаются с качественной отделкой «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные и металлические входные двери производства ПЗСП.

Фото: Денис Сакаев

Застройщик позаботился о безопасности будущих жильцов: в строительстве использовались экологически чистые материалы, в доме установлен и подключён домофон. Также дом на ул. Целинной, 57/3 вошёл в программу ПЗСП «Вижу всё!». В нём установлены видеокамеры с обзором детской площадки, парковки, входов в подъезды, лифтов.

Напомним, до конца мая действует акция, в рамках которой АО «ПЗСП» предоставляет скиду в 5% на некоторые квартиры в доме на ул. Целинной, 57/3. По условиям акции скидка на квартиру может достигать 200 000 руб.

Выбрать свою новую квартиру можно на сайте pzsp.ru.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

Застройщик АО «ПЗСП»