Пермский край получил 1,7 млрд руб. на расселение аварийного жилья

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Фото: Константин Долгановский

Пермский край получил от Фонда содействия развитию ЖКХ 1,7 млрд руб. на реализацию программы расселения аварийного фонда в рамках нацпроекта. Финансирование уже доведено до муниципальных образований, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Выделенные средства позволят расселить в 2019 году в регионе 55 тыс. кв. м ветхого жилья. Всего до 2024 года Пермскому краю предусмотрено почти 19 млрд руб. на данную задачу. Пермский край — третий в стране по объёму финансирования программы.

В то же время в Прикамье продолжает действовать и краевая адресная программа, согласно которой до конца года будет ликвидировано 30 тыс. кв. м аварийного фонда.

«Всего, с учётом реализации двух программ, в 2019 году мы расселим около 90 тыс. кв. м», — отметил первый заместитель председателя правительства края — министр строительства Михаил Сюткин.

