Проект гостиницы на месте ДК «Телта» будет отягощён 300 млн руб. банковской гарантии

Площадку бывшего ДК краевые власти выставят на конкурс


Мария Сыропятова
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ДК Телта
ДК «Телта»
Фото: Евгений Запискин

Сегодня на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата были озвучены параметры конкурса гостиничного проекта на месте ДК «Телта» (ул. Окулова, 14). Работы по очистке площадки обещают завершить уже в мае, эту площадку предполагается выставить на конкурс в июне текущего года. 

Основой для определения победителя конкурса станут два набора критериев: качество инвестиционного предложения и опыт реализации с финансовой стабильностью компании.

Проект гостиницы включает требования об объёме инвестиций не менее 500 млн руб., категория отеля — не менее четырёх звёзд, площадь застройки не менее 8 тыс. кв. м, номерной фонд — не менее 100 номеров. Гостиничный бренд должен быть представлен не менее чем в трёх странах, в которых должно располагаться не менее 30 отелей. Срок реализации — не более 48 месяцев. Правительство Пермского края ожидает появления объектов инфраструктуры: паркинг не менее 100 машино-мест, спортивно-оздоровительный центр с тренажёрным залом площадью не менее 1 тыс. кв. м, а также обустройство прилегающей территории, включающей пешеходный переход на набережную, с объёмом финансирования не менее 200 млн руб.

По словам министра экономического развития Максима Колесникова, гостиничный проект «очень важен» для краевого правительства» и нужно «найти наилучшее предложение для него». По его словам, «для минимизации рисков нереализации проекта предусмотрена финансовая ответственность инициатора». 

Для этого предусмотрены санкции для инвестора, если тот не справится с проектом. Для участия в конкурсе будет установлен обеспечительный платёж в размере 50 млн руб. За отклонение от проектных решений, представленных на конкурсе, будет наложен штраф в размере 100 млн руб. Если инвестор зарегистрирует недостроенный объект, то штраф составит 200 млн руб. Если гостиница не пройдёт сертификацию на категорию, указанную в заявке, то штраф составит 300 млн руб. Отклонение от сроков реализации проекта на шесть месяцев и более будет стоить инвестору в 1% от общего объёма инвестиций в месяц. Источник погашения штрафных санкций краевые власти видят в банковской гарантии на сумму в 300 млн руб.

Конкурс будет проводить краевое Агентство инвестиционного развития. На саму процедуру отводится 170 дней, из которых 90 будет выделено потенциальным инвесторам на подготовку заявок.

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