Снесён находившийся на частной земле павильон в центре Перми

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Сегодня на перекрёстке Куйбышева и Пермской снесли павильон (ул. Куйбышева, 31а), где располагался салон цветов и подарков «Ля Букет». Он находился на частной земле. Представители собственников от комментариев отказались.

Нестационарные торговые объекты (НТО) продолжают сносить в Перми. Только на муниципальных землях были демонтированы за первые четыре месяца текущего года 87 НТО. На частных землях, как ранее говорили в администрации города Перми, правила благоустройства «не дают органам власти сносить объекты, расположенные на частных землях, но нарушение нормативного акта ведёт за собой санкции — административный штраф». Там также не скрывали свои ожидания, что «под давлением административной ответственности собственник сам приведёт территорию в состояние, соответствующее правилам благоустройства».

По краевому Закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае» с 1 мая 2019 года штрафы за несанкционированные НТО для граждан составляют от 3 до 4 тыс. руб. (за повторное — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.). Должностным лицам по первому предписанию муниципалитет выпишет штраф от 15 тыс. до 20 тыс. руб. (по повторному — уже от 20 тыс. до 25 тыс. руб.), юридическим — от 250 тыс. до 300 тыс. руб. (по повторному — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.).