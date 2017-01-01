Со следующего года планируется ввести бесплатную пересадку на общественном транспорте в течение 80 минут

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При внедрении полноценной маршрутной сети в Перми, возможно, появятся бесплатные пересадки на общественном транспорте с интервалом 80 минут. Об этом в рамках круглого стола с депутатами гордумы по обсуждению транспортной модели сообщил руководитель департамента дорог и транспорта Анатолий Путин. Напомним, пока бесплатные пересадки действуют на десяти автобусных маршрутах (№№ 3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60, 62) в тестовом режиме — в течение 40 и 60 минут.

Кроме того, возможно, будет внедрена система турникетов внутри автобусов, когда пассажир оплачивает проезд через валидатор, минуя кондуктора. Также планируется введение проездных не по временному отрезку (например, на месяц), а на количество поездок (например, на 60 поездок).

«Полностью новая схема будет вводиться поэтапно с января по июль следующего года. С 1 февраля она затронет 15% всех городских маршрутов, с 1 апреля — ещё 30%, с 1 июня — ещё 35%, с 1 июля — ещё 20%», — добавил Анатолий Путин.

Кроме того, он отметил, что в планах на ближайшие пять лет — приведение в нормативное состояние всех остановочных пунктов в городе. То есть практически все из более тысячи остановочных пунктов Перми планируется обустроить остановочными комплексами.