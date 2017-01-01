АО «Сибур-Химпром» запрашивает в аренду два земельных участка в Пермском районе

Твитнуть Поделиться Поделиться

Генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Константин Югов сообщил на Совете по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, что возглавляемое им предприятие запрашивает в аренду на льготных условиях два участка земли в Пермском районе.

Для применения положений льготной аренды новому проекту компании предполагается присвоить статус «приоритетного инвестиционного проекта». По словам руководителя «Сибур-Химпрома», 3 га и 2,7 га в Гамовском сельском поселении нужны предприятию для расширения производства.

Сейчас эти два участка находятся в собственности сельского поселения и относятся к землям сельхозназначения. Глава Пермского района Александр Кузнецов не подтвердил наличие такого запроса, но заверил «Новый компаньон», что готов оказать максимальное содействие развитию предприятия.

На земельных участках предполагается разместить новое производство спецпластификаторов, которые будут дополнять линейку первичного пластификатора ДОТФ. По словам Константина Югова, на предприятии уже запустили процесс проектирования нового производства.