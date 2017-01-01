Дольщики долгостроя в Нижней Курье получат страховые выплаты

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Дольщики долгостроя на ул.Ушакова, 34 в Перми смогут получить страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств. Девелопер неоднократно переносил срок сдачи дома, в настоящий момент он так и не введён в эксплуатацию, напоминают в краевом минстрое.

29 апреля решением Арбитражного суда Пермского края в отношении застройщика объекта ООО «А-Технология» ввели процедуру конкурсного производства.

При этом банкротство застройщика является страховым случаем и основанием для обращения в страховую компанию. Гражданская ответственность ООО «А-Технологии» застрахована в ООО «Проминстрах». Обязательным условием для обращения в страховую компанию является включение требований дольщика в реестр требований кредиторов ООО «А-Технология». Для этого участникам строительства необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Фаина Минх, заместитель министра строительства — начальник управления жилищной политики:

— Получить юридическую помощь в оформлении претензии к страховой компании, а также в составлении заявления в суд о включении в состав кредиторов дольщики могут в консультационном центре минстроя. Услуги юристов во фронт-офисе абсолютно бесплатны. Нам известны случаи, когда дольщикам проблемных домов предлагали помощь различные юридические организации за денежное вознаграждение в виде процента от полученной выплаты».

За два года в Пермском крае в эксплуатацию было введено девять долгостроев. На сегодня в реестре проблемных состоят 13 домов.