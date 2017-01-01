Оргкомитет Дягилевского фестиваля объявил содержание образовательной программы

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Объявлено содержание образовательной программы Дягилевского фестиваля — 2019. В программе — почти 40 событий для зрителей и профессионалов, сообщают в оргкомитете фестиваля.

В этом году каждый сможет принять участие в мастер-классах и творческих встречах с выдающимися музыкантами-участниками фестиваля: Теодором Курентзисом, Маттиасом Хёфсом, Антоном Батаговым, Джованни Соллима, Фёдором Рудиным, Полиной Осетинской, Владиславом Песиным, Михаилом Мордвиновым и многими другими.



Традиционно вход для зрителей на все события программы свободный, кроме экспериментального направления «Импресарио» — это интенсив, погружающий в «дягилевскую» сферу деятельности и сочетающий теоретические и практические занятия для музыкальных менеджеров и продюсеров с участием профессионалов из Швейцарии, Германии и России. Он пройдёт с 25 по 29 мая в лектории Завода Шпагина. Цена: 1000 руб. — один день, 5000 — весь курс (все участники курса получат сертификат).



Полная программа образовательного блока доступна на сайте фестиваля.





