В Пермь приедет вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак 21 мая он проведёт совещание по развитию химической промышленности в России

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Дмитрий Козак Фото: https://smolensk-i.ru

На Совете по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал о проведении в Перми совещания по развитию химической промышленности в России. Для его проведения 21 мая в столицу Прикамья приедет заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак.

По словам Максима Решетникова, это «уникальная возможность» снять «барьеры, мешающие расширению экспорта» продукции химической промышленности. Максим Решетников призвал руководителей предприятий химической промышленности «формировать предложения через минпромторг Пермского края» заранее, чтобы была возможность «отработать их» и «вынести на совещание с вариантами решения».



В совещании также примут участие замминистра энергетики России Павел Сорокин, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.