Пермский завод «УРАЛХИМа» стал победителем престижного конкурса

Твитнуть Поделиться Поделиться

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» одержал победу в конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшую организацию химической отрасли региона по эффективности производства и уровню социально-трудовых показателей работы. Пермский завод «УРАЛХИМа» уже третий год подряд становится лучшим в данной номинации, сообщает пресс-служба предприятия.

Организаторы конкурса на этот раз не делили предприятия на группы по численности сотрудников, и филиал «ПМУ» стал абсолютным чемпионом среди химических заводов Пермского края. Кроме него в конкурсе приняли участие ещё четыре ведущих представителя отрасли: ПАО «Уралкалий», филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники, ПАО «Метафракс», АО «ВНИИ Галургии».

Для определения победителя по эффективности работы в химической отрасли Пермского края по итогам 2018 года учитывался ряд ключевых показателей: выручка и чистая прибыль в расчёте на одного работника, рентабельность, объём инвестиций, производительность труда, уровень средней заработной платы, обеспечение промышленной безопасности, объём социальных льгот и гарантий. По большинству этих критериев филиал «ПМУ» показал самые высокие результаты.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Оценка эффективности производства на заводах в рамках конкурса крайкома Росхимпрофсоюза подсчитывается по множеству показателей. Для нас участие в этом конкурсе — возможность посмотреть со стороны на свою работу, получить экспертную оценку в сравнении с другими предприятиями отрасли. То, что филиал «ПМУ» побеждает в номинации по эффективности производства уже три года подряд, свидетельствует о комплексном динамичном развитии завода.

В постановлении об итогах конкурса комиссия рекомендует филиалу «ПМУ» вновь представить Пермской край во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» и во всероссийском отраслевом конкурсе Росхимпрофсоюза «Пять звёзд. Лидеры химической отрасли» по итогам 2019 года.