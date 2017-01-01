На «Флаэртиана-2019» поступило более 900 заявок

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Как сообщает пресс-служба фестиваля «Флаэртиана», закончился срок подачи заявок на международный и национальный конкурсы фестиваля документального кино.

В этом году оргкомитет получил 925 заявок: из Дании, Ирана, Португалии, Израиля, России, Аргентины, Латвии, Беларуси, Польши, Йемена, Сенегала, Боливии, Танзании и т.д. Всего дирекция фестиваля рассмотрит больше тысячи заявок, включая фильмы, которые были показаны на дружественных киносмотрах: IDFA (Амстердам), Берлинале (Берлин), Visions du reel (Ньон) и других.

Приём заявок на студенческий конкурс ещё продолжается и закончится 25 июня. .

Напомним, «Флаэртиана-2019» состоится в Перми с 20 по 26 сентября. Отметим, что в прошлом году оргкомитет получил 839 заявок из 20 стран. Из них 14 фильмов участвовали в международном конкурсе, 14 в национальном и 15 — в студенческом.