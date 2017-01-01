Власти Прикамья приобретут тысячу медалей «Родившемуся в Пермском крае» К каждой медали будет приложена специальная папка-открытка с достопримечательностями края

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Макет памятного знака «Родившемуся в Пермском крае». Источник - техническое задание к запросу котировок

Вчера, 13 мая, министерство социального развития Пермского края объявило запрос котировок на изготовление тысячи медалей «Родившемуся в Пермском крае» с папками-открытками. Максимальная цена контракта составляет 500 тыс. руб.

Согласно техническому заданию, медаль будет сделана из латуни с гальванизацией под золото. На одной стороны медали будут расположены надпись «Моя родина — Пермский край» и барельефное изображение герба Пермского края. На другой стороне будет изображена мать, держащая на руках ребёнка. Выше и ниже изображения оставлено место под гравировку фамилии, имени и года рождения ребёнка.

Также победитель запроса котировок должен изготовить для каждого памятного знака специальную папку-открытку. Медаль должна фиксироваться в блистере на лицевой стороне папки. Материал — высококачественный белый картон. Размер папки в раскрытом виде — не менее формата А3, в сложенном — не менее формата А4. На лицевой стороне папки-открытки будет изображена цветная фотография скульптуры «Легенда о пермском медведе» («Идущий медведь»), надпись бордового цвета «Свидетельство о рождении», бордовая полоса с изображением панорамы города Перми (набережная реки Камы и Коммунальный мост, вид сверху) и жёлтая надпись «Пермский край». На обратной стороне — цветная фотография арт-объекта «Счастье не за горами» и бордовая полоса с изображением архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Внутри папки слева должны быть изображены карта Пермского края на желтом фоне, бордовая полоса с панорамным изображением заповедника Басеги, а справа — фрагмент сквера им. Мамина-Сибиряка (Соборная площадь), панорамный вид ротонды на набережной реки Камы. Также справа должен быть фигурный клапан в виде здания Пермской государственной художественной галереи.

Заявки на участие в запросе котировок принимаются до 22 мая. Срок поставки товара — до 28 мая 2019 года. Дизайн-макет папки-открытки должен разработать сам поставщик и согласовать с минсоцем в течение трёх дней с даты заключения контракта.

Напомним, с 1 июня в Пермском крае стартует акция «Подарок новорождённому». Подарочные наборы с памятным знаком и буклетом получат все малыши, которые появились на свет с 1 января 2019 года. Предполагается, что кроме медали и папки каждый ребёнок получит детское одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок для купания и тёплые пелёнки. Подарок будет упакован в коробку с символикой Пермского края, в нём также будет поздравительная открытка. Так как первый победитель аукциона уклонился от заключения контракта, контракт на поставку подарочных комплектов заключат со вторым участником аукциона — ООО «Спецтехресурс», которое специализируется на производстве одежды и тканей для постельного белья.