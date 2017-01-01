Власти Прикамья объявили аукцион на реставрацию солеварни в Хохловке Начальную стоимость работ по восстановлению объекта культурного наследия оценили в 5,39 млн руб.

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Фото: https://uraloved.ru

Вчера, 13 мая, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края по заказу Госинспекции по охране объектов культурного наследия объявило аукцион на реставрацию «Никольской солеварни», находящейся на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Начальная цена контракта составляет 5,39 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края.

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 мая. Сам аукцион планируется провести 3 июня. Объект культурного наследия регионального значения нужно отреставрировать до 31 октября 2019 года. При этом в техническом задании сказано, что отсутствие на объекте точки подключения электроснабжения не является поводом для отказа от выполнения и приостановки работ.

При проведении работ требуется использовать хвойные породы деревьев и кирпич. Все материалы из древесины должны быть новыми и обработаны антисептиком.

Как сообщается на сайте Пермского краевого научно-производственного центра по охране памятников (объектов культурного наследия), «Никольская солеварня» является редким памятником русского деревянного промышленного зодчества конца XIX века и памятником истории соляного производства и техники в Прикамье. В 1976 году «Никольскую варницу» перевезли с территории Усть-Боровского завода (Соликамск) на территорию Пермского историко-этнографического музея в деревне Хохловка. Объект восстановили в 1981—1982 годах.

Соляная варница располагается на пологом восточном берегу Хохловского холма в промышленном секторе музея. Представляет собой квадратный в плане сруб, перекрытый четырёхскатной крышей. Углы рублены из сосновых брёвен в обло с остатком (соединение брёвен с выпуском концов за пределы наружной плоскости). Крыша имеет квадратное отверстие в центре, в которое входит деревянная вытяжная труба для выпуска пара. Для пропуска трубы служит и специальная система стропил. Трапециевидные фермы создают в центре основу для бревенчатого опорного кольца — квадратной рамы, на которую опираются диагональные стропильные «ноги». Внутри варницы располагалась печь, над которой поставлен цирен — большая прямоугольная плита — сковорода для выпаривания соляного рассола. Цирен собирался из железных полиц (пластин) с помощью заклёпок или специальных чугунных гвоздей. В музее варница недействующая, поэтому цирен выполнен из дерева. Над циреном на системе бревенчатых стоек и балок расположены полати для сушки соли, разделённые на отсеки и наклонённые в обе стороны.

Отметим, что в июле 2018 года, как сообщает 59.ru, в солеварне произошёл пожар. Сотрудники охранного предприятия вовремя заметили возгорание и с помощью огнетушителей потушили огонь ещё до прибытия пожарных. Серьёзных повреждений пожар не нанёс, и здание почти не пострадало.





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