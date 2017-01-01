Холдинг «ЭР-Телеком» организует в технопарке Morion Digital хакатон по разработке продуктовых решений

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18—19 мая холдинг «ЭР-Телеком», якорный резидент технопарка Morion Digital, организует хакатон по разработке продуктовых решений и аналитике данных. Данный хакатон станет первым таким мероприятием в технопарке, сообщает пресс-служба холдинга.

Оскар Ягафаров, генеральный директор Morion Digital:

— Хакатон — современный формат мозгового штурма в IT-сфере — позволяет привлечь молодых и перспективных специалистов к решению актуальных задач. «ЭР-Телеком» — стабильная и успешно развивающаяся компания, победитель в номинации «IoT-компания года» в рамках Ежегодной профессиональной премии в области Интернета вещей, как никто другой может задать челлендж для команд и претворить в жизнь результаты их труда. Мы с радостью ожидаем предстоящее двухдневное кипение мозгов, которое позволит выявить лучшие команды и лучших специалистов. Это первое мероприятие такого рода в «Морион Диждитал», и в дальнейшем мы планируем регулярно устраивать на площадке подобные битвы умов, вовлекая молодых инноваторов.

К участию в «ЭР-хакатоне» приглашаются бакалавры, магистры и выпускники в области IT, математики, техники или статистики. Они смогут участвовать как индивидуально, так и в составе команды и будут иметь возможность получить как денежные призы, так и дополнительные баллы при поступлении в сетевую магистратуру совместно с ИТМО, ПГНИУ и стать частью команды «ЭР-Телеком».

Елена Ступина, директор по персоналу и организационному развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

— «ЭР-хакатон» — это возможность для ИТ-разработчиков проявить свои таланты в решении реальных кейсов «ЭР-Телекома» в сфере цифровых технологий. Мы создаём среду, в которой участники смогут получить навык работы в команде, получить поддержку экспертов и интегрироваться в «живые» проекты компании. Мы ждём программистов и всех интересующихся разработкой, готовые команды и отдельных участников. Ждём студентов и тех, кто хочет участвовать в цифровом развитии края и стран.