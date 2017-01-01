Общественники ищут компромис в вопросе велодвижения на набережной

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Набережная Камы

Городские власти и общественность Перми продолжают обсуждать вопрос целесообразности велодвижения на набережной Камы. К дискуссии о запрете велосипедного движения на набережной подключилась глава региональной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова. На своей странице в «ВКонтакте» она разместила пост в защиту пешеходного движения на набережной.

Ирина Ермакова, глава региональной организации «Многодетные Пермского края»:

— Набережная — это место для семейного отдыха в первую очередь! Для горожан, для гостей города, для семей с детьми, молодёжи. И это нормально, когда люди говорят о безопасности, потому что сегодняшняя езда велосипедистов на, откровенно говоря, узкой набережной создаёт явную угрозу для остальных посетителей. Я — за безопасность в первую очередь!

Сотни родителей хотят гулять на набережной, и, безусловно, они должны быть уверены в безопасности ! Они должны быть уверены, что если малыш отошёл своими шагами на метр от родителей, его никто не снесёт, простите. Если мы говорим о старшем поколении, то взрослые пермяки тоже хотят чувствовать себя безопасно. Можно ли это гарантировать на набережной сейчас, без запретов, без наведения порядка? Нет, конечно.

В комментариях к этому посту общественницы появилось несколько комментариев. Вот, например, своей историей делится Ирина Репринцева: «Мою дочь тоже сбил мальчик-подросток. Конечно, не специально, но у дочки на грудной клетке был кровавый след от колеса. Ребенок был от меня в 20 см».

Напомним, что в начале мая городская ГИБДД решила запретить велосипедное движение на набережной Камы в центре Перми. За нарушение ПДД велосипедистам теперь грозит штраф в 800 руб., а в перспективе — и административный арест.

Это решение вызвало возмущение у велолюбителей. Власти Перми начали встречи с представителями велосообщества, в ходе которых обсуждается возможность организации велодорожек в Перми. Городские власти вырабатывают компромиссное решение, которое может устроить и пешеходов, и велосипедистов.