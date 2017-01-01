Инспекция Госжилнадзора Прикамья помогла вернуть жителям более 11 млн руб. за коммунальные услуги

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C начала 2019 года в Инспекцию Госжилнадзора Пермского края поступило 2267 обращений граждан по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. По итогам проверок в рамках лицензионного контроля и жилищного надзора в указанный период инспекцией выявлено 186 нарушений, выдано 165 предписаний на устранение нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проведения проверок правомерности начисления платы за жилищные и коммунальные услуги в пользу граждан произведён перерасчёт размера платы на сумму более 11 млн руб.