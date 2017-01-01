Три прикамских предприятия получат 70 млн руб. от регионального Фонда развития промышленности



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На заседании Экспертного совета Регионального фонда развития промышленности Пермского края было принято решение о предоставлении льготных займов промышленным предприятиям Пермского края: АО «Сорбент», ПАО «КЗМС» и ООО «Технология композитов». Общий объём займов по трём проектам из бюджета Регионального фонда развития промышленности может составить 70 млн руб., сообщают в краевом минпромторге.

Заёмные средства являются целевыми и будут направлены на реализацию инновационных проектов на предприятиях.

Следующим этапом для заявителей является одобрение проектов Экспертным советом федерального Фонда развития промышленности. При положительном решении о финансировании из федерального бюджета на реализацию данных проектов будут привлечены дополнительно федеральные инвестиции в виде целевых льготных займов в размере 143 млн руб.

Целью проекта, реализуемого заёмщиком фонда — АО «Сорбент», является увеличение объёмов производства продукции за счёт модернизации оборудования технологической линии по производству активированного угля на каменноугольной основе. Проект предполагает размещение принципиально нового оборудования (печей карбонизации) в отдельно стоящих вновь возводимых производственных помещениях. Состав и производительность основного технологического оборудования обеспечат возможность загрузки производственных мощностей «Отделения активации» в полном объёме, что позволит повысить текущий объём производства в два раза.

Сумма займов со стороны регионального фонда составила 30 млн руб., а также 70 млн руб. из федерального бюджета при положительном решении федерального фонда о финансировании проекта.

ПАО «КЗМС», выпускающему синтетические и металлические сетки, будет направлен заём в объеме 92,5 млн руб., из которых 30 млн руб. — уже одобренные средства РФРП Пермского края, а 62,5 млн руб. — федерального ФРП, решение по которым будет принимать Экспертный совет федерального фонда. Проект предусматривает модернизацию импортозамещающего производства синтетических и металлических сеток. Целевое использование средств займа — приобретение технологического оборудования.

Проект ООО «Технология композитов» направлен на создание производства гибкой полимерной армированной трубы с рабочим давлением свыше 10 МПа. Сумма займа со стороны федерального и регионального фондов составит 20,9 млн руб., 10 млн из которых предусмотрены и уже одобрены за счёт регионального фонда. Проект предусматривает разработку и выведение нового продукта на рынок.

Планируемые работы можно назвать инновационными, т. к. в настоящее время гибкие полиэтиленовые трубы с рабочим давлением свыше 10 МПа не производятся в РФ, а также они позволят в значительной мере расширить применение полиэтиленовых армированных труб с более высокими эксплуатационными показателями в нефтяной промышленности.

Напомним, что Региональный фонд развития промышленности принимает заявки на постоянной основе по программе «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Совместные займы» в размере от 20 до 100 млн руб. под 1%, 5% годовых (3% при условии предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения по займу), сроком займа до 5 лет, при условии наличия софинансирования проекта в объёме не менее 50% от общего бюджета проекта и общей стоимости проекта не менее 40 млн руб.