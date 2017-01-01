Прокуратура просит девять лет строгого режима для экс-министра транспорта края

Твитнуть Поделиться Поделиться

Алмаз Закиев

Фото: Константин Долгановский

Гособвинение запросило девять лет строгого режима для бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева.

Напомним, Алмаза Закиева обвиняют в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, Закиев получил взятку, замаскировав её под продажу своей квартиры в Тюмени по цене, превышающей рыночную на 8,4 млн руб. (сумма сделки составила 28 млн руб.). Деньги были перечислены с декабря 2015 года по март 2016 года. За эту сумму он якобы помог ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд руб. по строительству обхода города Чусового, а заодно он создал препятствия для другого участника конкурса — ЗАО «Уралмостострой».

Сам Закиев во время предварительных слушаний заявлял, что дело носит заказной характер, и пояснял, что собирался переезжать в Пермь, поэтому продажа жилья не имела никакого отношения к конкурсу, а носила частный характер. «У меня пятеро детей, и я имею право обменять большую квартиру на маленькие квартиры, чтобы обеспечить жильём свою семью», — пояснял обвиняемый.